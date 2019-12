Confapi scuole paritarie della Campania, gli obiettivi 2020 tra welfare e formazione

Giovedì 12 Dicembre, presso la sede di Confapi Napoli in Via Sant’Aspreno n.13 Napoli (1° Piano), si terrà l’incontro:



“CONFAPI SCUOLE PARITARIE DELLA CAMPANIA, PIÙ WELFARE E FORMAZIONE PER LE IMPRESE, OBIETTIVI PER IL 2020“.



Nel corso dell’incontro si daranno informazioni sui bandi rivolti agli Asili Nido, sui fondi da utilizzare per seguire Master e corsi di formazione, sui corsi di aggiornamento per il corpo docente.



Inoltre, con l’occasione, si presenterà una nuova figura professionale di sostegno ed aiuto per la neo mamma: il neo papà.



L’incontro inizierà con i saluti del Presidente della Confapi Napoli, Raffaele MARRONE



Interverranno all’incontro:



Valentina ERCOLINO: Presidente Confapi Scuole Paritarie;

Chiara MARCIANI: Assessore alle Pari Opportunità/Formazione;

Giuseppe ROMANO: Presidente Asi Napoli Avv.

Raffaella PIGNETTI: Presidente Asi Caserta

Anna SOMMELLA: Presidente Confapi Donne © RIPRODUZIONE RISERVATA