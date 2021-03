Confapi: vaccini aziendali per ripartire in sicurezza

Confapi Campania e Confapi Napoli insieme per avviare le vaccinazioni aziendali e poter riprendere, in sicurezza, il funzionamento dell'intero comparto produttivo regionale. «Si tratta di una proposta che abbiamo avanzato alla Regione Campania - spiega il presidente Confapi Napoli, Raffaele Marrone - per consentire alle Pmi di accelerare le campagne di vaccinazione dei propri dipendenti e di poter iniziare a sviluppare nuovamente un ciclo virtuoso di sviluppo e di crescita del territorio».

«L'emergenza sanitaria è innegabile e diamo atto a tutti gli attori istituzionali, in primis la Regione Campania, di aver svolto un difficile ruolo di coordinamento - ha continuato Marrone - ma ora, come ha giustamente ribadito anche il premier Mario Draghi, è fondamentale pianificare la ripartenza. I vaccini aziendali sono stati proposti, per la prima volta, nel dicembre scorso dal presidente Confapi, Maurizio Casasco, raccogliendo da subito importanti adesioni. E noi oggi lavoriamo nel solco di quell'idea. E proprio al presidente Casasco, eletto all'unanimità numero uno di Cea-Pme, la confederazione europea delle Piccole e medie imprese - ha concluso Marrone - vanno oggi i nostri auguri di buon lavoro».