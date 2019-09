La Polizia Locale di Napoli con personale appartenente al reparto di Tutela Ambientale ha predisposto controlli sul territorio cittadino per prevenire e reprimere il conferimento irregolare dei rifiuti. I controlli si sono concentrati nelle zone centrali e periferiche ed hanno interessato le strade di: Via del Duomo, Via Settembrini, Via Foria, Via Toledo, Piazza Carità, Via Mezzocannone, Via Posillipo, Via Agnano Astroni, Viale Kennedy, Via De Cesare, Via Melisurgo e Via Diocleziano. Durante i controlli è stato accertato e sanzionato l’irregolare conferimento dei rifiuti di numerosi esercenti attività commerciali, quali bar, paninoteche e ristoranti, e le principali sanzioni hanno riguardato la differenziazione e l’uso di sacchi in plastica nera ormai vietati dalla regolamentazione comunale.

Giovedì 12 Settembre 2019, 17:42

