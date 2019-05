Martedì 7 Maggio 2019, 15:06

Confiscato il patrimonio del boss Luigi Moccia: dopo il sequestro del 2017 ora tutto passa allo Stato. E' un colpo durissimo al clan che opera nella zona di Afragola. La decisione è del Tribunale di Napoli ed è stata applicata dalla divisione anticrimine della Questura di Napoli.Il clan Moccia è uno storico e potente clan camorristico attivo nell'ampio territorio della provincia di Napoli che si estende da Afragola ai comuni limitrofi, organizzato con struttura piramidale di cui Luigi Moccia è ritenuto il capo indiscusso, anche se in galera per decine di precedenti penali per associazione per delinquere di tipo mafioso, tentato omicidio, violazione legge armi, corruzione di pubblico ufficiale, rapina, lesioni, ricettazione ed evasione.Il patrimonio, spesso intestato a prestanomi, comprende una villa su due livelli dotata di arredi di pregio e rifiniture di lusso e con ampio solarium, con tre appartamenti di ampia metratura e arredi di lusso. La villa, ad Afragola in via Rossini, protetta da un alto muro di cinta, era compresa un'ampia area verde attrezzata, palestra e campo di calcetto interni.Confiscati altri tre appartamenti, un magazzino, sempre ad in Afragola, due terreni ad Acerra, l'hotel San Pietro nel centro di Napoli in via San Pietro ad Aram, presso la Stazione Centrale, la totalità delle quote e dell'intero patrimonio aziendale della "Geni S.R.L.", società attiva nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, con sede in Roma, quattro auto e una moto.