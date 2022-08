Napoli, congelati i premi di produzione: «Meno vigili di notte e nei festivi»

Dal Comune arriva lo stop alla produttività collettiva. Il risultato? Meno vigili urbani in strada nei festivi e nei notturni. Palazzo San Giacomo, in sostanza, ha soppresso l'istituto di produttività collettiva (denominato Pip), che prevedeva la flessibilità delle prestazioni degli agenti di polizia municipale. Il disciplinare collegato alla produttività stabiliva: la disponibilità degli agenti a modificare il proprio orario di lavoro (cambio turno) in relazione a particolari esigenze di servizio; a partecipare a turni disagiati; ad assicurare tutti i turni festivi spettanti nel periodo di riferimento; ad avviare, per il personale addetto ai servizi esterni e a contatto con il pubblico, il proprio turno di lavoro direttamente in divisa. Tutto questo in cambio di una maggiorazione sullo stipendio, pari in media a 150 euro al mese. In realtà il semaforo rosso è arrivato per tutti i dipendenti comunali, legati ai servizi che attuavano questo istituto: Protezione civile, Welfare, Patrimonio, Entrate, Cimiteri, Autoparco e Verde. Quasi tremila lavoratori. Ma i più colpiti saranno gli agenti di polizia municipale.



L'accordo per il Pip viene inserito nei contratti decentrati che l'amministrazione sottoscrive d'intesa con le organizzazioni sindacali. Per il 2021 gli obiettivi furono fissati all'epoca dal vecchio capo di Gabinetto di de Magistris, Ernesto Pollice. Fondi che però l'attuale amministrazione non ha ancora erogato. Per il 2022 invece non sono neanche stati fissati gli obiettivi. Se si calcolano i soldi persi dai lavoratori in due anni, si arriva a toccare una media di 3400 euro. Non certo bruscolini per un dipendente pubblico. Risorse che il Comune non riversa a pioggia nelle tasche dei comunali. Difatti per ottenere la produttività bisogna raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione e garantire un apporto personale, che viene poi valutato dal dirigente del servizio. L'allarme è stato lanciato direttamente dal comandante dei vigili Ciro Esposito, che non più tardi di una settimana fa ha inviato una nota ai vertici di Palazzo San Giacomo e a tutte le Unità operative dei caschi bianchi.

Esposito ha rimarcato come la questione «nei prossimi mesi, unitamente alla notoria carenza di personale, potrà incidere non poco sulla efficacia ed efficienza delle attività demandate». E incalza: «L'importanza di questo strumento è connesso alla flessibilità, ed ho avuto modo di rappresentare come vi fosse la necessità, in caso di soppressione, di sostituzione della misura, e che fossero conservate alcune previsioni del precedente disciplinare che incidevano sull'organizzazione». La produttività collettiva ha «consentito negli ultimi tre anni - si legge ancora nella nota - di raggiungere gli obiettivi certificati, assicurando la necessaria duttilità alle esigenze anche estemporanee che si sono manifestate in città».

I vigili che hanno deciso negli anni di aderire alla misura si sono resi di fatto disponibili a qualsiasi modifica del proprio turno, anche improvvisa. Per non parlare della disponibilità a lavorare nei festivi e di domenica, evitando di depauperare il contingente in quei giorni disponibile solo per un quarto. La prima emergenza è alle porte, basti pensare all'esordio casalingo di oggi del Napoli contro il Monza allo stadio Maradona. Senza tralasciare l'imminente ripresa dell'anno scolastico e a seguire la festività di San Gennaro, il periodo elettorale, i giorni dei defunti, le festività natalizie. Sono i dirigenti comunali a richiedere ai lavoratori prestazioni ormai non più previste e che non troveranno il pagamento del corrispettivo economico, a causa delle mancanze dell'amministrazione. Per questo il Direts (sindacato che rappresenta i dirigenti), preoccupato di possibili vertenze, ha già chiesto un chiarimento al Municipio.