Congresso Anaao, Santagada: «Sanità serve costante dialogo con le istituzioni»

«Il mio saluto alla cerimonia inaugurale del 25esimo Congresso nazionale dell'Anaao Assomed per quattro giorni di dibattito per affrontare gli aspetti più critici della professione e del mondo del lavoro, e proporre soluzioni, da indirizzare alla politica e alle Istituzioni. Il futuro della sanità può nascere solo da un impegno collettivo, da un confronto e un dialogo con le istituzioni per condividere un progetto comune». Così l'assessore alla Salute del Comune di Napoli, Vincenzo Santagada, intervenendo al Congresso dell'Associazione in corso a Napoli e portando il saluto istituzionale del Comune di Napoli.

APPROFONDIMENTI IL VINCITORE «Napoli città della musica», proclamato il logo... I DISSESTI Napoli: crollo al cimitero di Poggioreale, via libera al recupero... IL DEGRADO Villa Comunale, il decoro che non c'è: «Una vergogna...

«Misure straordinarie per evitare il collasso dell'intera sanità ospedaliera e un aumento della spesa corrente per un adeguamento degli organici, sia in Pronto soccorso che nei reparti, insieme con l'aumento dei posti letto ordinari». Lo chiede il segretario nazionale uscente del sindacato dei medici ospedalieri Anaao Assomed, Carlo Palermo. Ma, avverte, servono «interventi strutturali, non provvedimenti tampone», allo scopo di «evitare che il diritto alla salute venga affidato alla carta di credito oltre che al luogo di residenza».