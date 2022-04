Napoli, a fine aprile il congresso internazionale dei professori emeriti europei

Si svolgerà a Napoli dal 28 al 30 aprile il congresso internazionale dei professori emeriti europei su Il capitale della conoscenza. Il congresso, organizzato da Vincenzo Bonavita e Natale Gaspare De Santo, è promosso dall'associazione europea dei professori emeriti. All'evento è stata conferita una medaglia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il congresso si aprirà con una sessione dedicata alle accademie. I professori emeriti e le professoresse emerite - si sottolinea in una nota - «appartengono al percentile più alto dell'impresa culturale di tutti i Paesi europei: sono delle vere e proprie biblioteche ambulanti specializzate nella conoscenza dei campi di ricerca che si sono sviluppati nella carriera accademica di ogni singolo professore emerito.

I loro talenti e la loro creatività meritano di essere protetti e utilizzati appropriatamente. Essi non dovrebbero essere separati dalle accademie in cui hanno lavorato tutta la vita». Il congresso discuterà, tra l'altro, dell'importanza dell'Europa come luogo dello spirito e della politica che «renderà possibile agli Emeriti la partecipazione all'insegnamento e alla ricerca quando in buona salute». Il congresso dell'Eape è mosso - si evidenzia - «dalla volontà di servire le aspirazioni degli Emeriti in una società che invecchia, ciò in linea con i programmi sull'invecchiamento creativo proposti da Onu, Oms, ed Unione Europea». Il libro degli abstract inviati al congresso esprime le diverse anime dell'associazione e l'interesse e la passione per la ricerca e l'insegnamento degli aderenti all'Eape.