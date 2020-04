Comsegne a domicilio in Campania, la rivolta di bar e pizzerie: «Zero aiuti, tutti chiusi»

Nella chat del gruppo di esercenti del Centro storico le parole sono di fuoco: la disperazione sta lasciando spazio alla rabbia. Nell'area turistica della città ciascuno sapeva che sarebbe stato drammatico ripartire, eppure adesso che la ripartenza è dietro l'angolo nessuno ha voglia di scendere in campo nuovamente «perché a queste condizioni sarebbe un massacro economico che non possiamo permetterci», si scrivono ristoratori, baristi, gestori di locali e botteghe.

Ma le proteste in una chat non hanno senso, vanno portate all'esterno. Così è venuta fuori una lettera spedita formalmente dall'Associazione Corpo di Napoli e indirizzata al Governo, alla Regione, al Comune.

Il documento contiene un riassunto di tutte le richieste scaturite dalle discussioni degli ultimi giorni. Ma prima di mostrare il documento, il portavoce dell'associazione, l'architetto Casillo, chiede di fare una premessa: «In questa porzione di città le vicende commerciali sono differenti: qui il turismo è stato il motore trainante, adesso che non c'è più turismo tutto diventa complicato, finanche aderire alla possibilità di riaprire per fare consegne di cibo a casa. Il problema è che qui le richieste di consegna sono sempre state pochissime, sicché riaprire con queste modalità sarebbe drammatico».



Fatta la premessa, arrivano anche le richieste ufficiali presentate a tutte le autorità nazionali e locali. Il primo punto riguarda un sostegno, sotto forma di contributo a fondo perduto, per i canoni di locazione dei negozi rimasti chiusi. Poi c'è la richiesta di un poderoso sgravio fiscale con pagamento fisso per il 2020 del 20% del reddito dichiarato dei commercianti. Sul tema dei tributi un messaggio viene rivolto anche al Comune con la richiesta di annullare, per l'anno in corso, il pagamento di tutti i tributi locali. C'è, inoltre il tentativo di evitare gli oneri fiscali e previdenziali sul personale con la richiesta di versare ai dipendenti solo gli stipendi senza nessun aggravio. Infine il documento contiene un'ipotesi di accordo con i gestori dell'energia elettrica per cancellare dalle bollette ogni altra voce che non sia quella del materiale consumo di kilowatt.Gran parte delle richieste sembra esagerata, ma i rappresentanti dell'Associazione Corpo di Napoli, che parlano a nome della maggioranza degli esercenti del centro storico si dicono convinti di quel che fanno: «Le misure e le azioni adottate dal Governo centrale e locale non sono sufficienti ad evitare la chiusura definitiva delle attività - sostiene- questi due mesi di chiusura forzata hanno creato danni ingenti che solo con l'aiuto dello Stato possono essere arginati, senza ulteriori e celeri misure ed azioni ad hoc si rischia la chiusura definitiva di innumerevoli attività con ripercussioni sul tessuto socio-economico di proporzioni epocali».

Il portavoce Casillo punta sulla storicità dell'artigianato del centro storico ipotizzando la fine di storiche produzioni: «Spero che le varie istituzioni, centrali e locali, prendano in seria considerazione questo grido di allarme che viene dai commercianti e dagli artigiani del centro antico di Napoli. Qui si rischia il default di tutte le attività, una in particolare, quella dell'artigianato presepiale di San Gregorio Armeno, famosa in tutto il mondo, che potrebbe scomparire per sempre creando un danno irreversibile a una delle più antiche tradizioni della napoletanità».

Se non ci saranno risposte ufficiali alle richieste degli esercenti, da lunedì vetrine e serrande dei negozi chiusi verranno ricoperte con messaggi di disperazione da parte dei commercianti.

