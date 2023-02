Consegna droga agli automobilisti, 28enne arrestato dai poliziotti

In via Enzo Striano a Scampia i poliziotti hanno notato un giovane che, dopo aver prelevato una bustina da un contenitore posto su un muro, l’ha consegnata a un automobilista in cambio di denaro. Lo hanno bloccato poco lontano, in via Marrazzo, trovandolo in possesso di 20 euro. Ventottenne in arresto.

Non solo: gli agenti hanno recuperato 3 stecche di hashish del peso di circa 13 grammi; inoltre, hanno rinvenuto nel contenitore 6 bustine contenenti circa 7 grammi di marijuana.