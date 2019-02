Consigliere anti roghi nel mirino, gli squarciano le ruote dell'auto: «Non mi arrendo»

Giovedì 7 Febbraio 2019, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 07-02-2019 20:34

C’è chi, nella quarta Municipalità, il suo ruolo istituzionale lo assolve in pieno. Soprattutto senza badare al fatto che, impegnarsi quotidianamente su temi per così dire “scottanti” lo espone al rischio concreto di attacchi e intimidazioni. Così è stato per Carmine Meloro, 29 anni, battagliero consigliere in quota DeMa al Consiglio di quartiere con sede a Gianturco. Un’area, quest’ultima, che Meloro (che presiede la commissione Ambiente) conosce bene e che ogni giorno lo vede in trincea nella difesa dell’ambiente e della salute umana. Forse per questo nella notte tra martedì e mercoledì scorso qualcuno gli ha squarciato le ruote dell’auto parcheggiata sotto casa. Erano all’incirca le 3.50, quando il consigliere, impegnato in tante battaglie contro i roghi di rifiuti tossici non solo nella sua Municipalità di appartenenza, ha scoperto quanto era avvenuto.«Era l’alba - spiega - stavo scendendo per andare a lavorare e ho trovato l’amara sorpresa: tre ruote della mia auto squarciate con un coltello». Meloro non si lascia però intimorire e annuncia, rivolgendosi ai responsabili (per ora ancora sconosciuti) del raid: «Sappiate che queste intimidazioni non vi porteranno al raggiungimento dei vostri scopi. Anzi. Prima o poi vi si ritorceranno contro. Sappiate inoltre - aggiunge - che le vostre malefatte renderanno il mio operato sul territorio ancora più incisivo e costante fino al raggiungimento dei risultati a tutela della salute dei cittadini».Dopo aver sporto denuncia contro ignoti per l’accaduto, Meloro avanza qualche ipotesi: «Avevo già subìto qualche attacco simile, questo è il quarto. Specie per gli abusi e le illegalità che denuncio ogni giorno nella zona industriale, dove insistono soprattutto discariche di rifiuti tossici. Ho denunciato aziende che venivano da altre città della Campania a sversare illecitamente in via De Roberto, oppure un manufatto abusivo dove avvenivano combattimenti clandestini tra pitbull che ho fatto smantellare. Quando si lavora per la legalità si diventa scomodi. Ma io non mollo e vado avanti», conclude.