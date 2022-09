Consiglio comunale di Napoli, stop al parcheggio di Capodimonte: «Il Garittone non è una priorità»

Addio al progetto del Garittone, almeno per ora. Ieri il Consiglio comunale ha approvato la delibera di presa d'atto del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) per progetti da 71,5 milioni di euro. Un documento che contiene opere importanti: i lavori complementari del Grande progetto centro storico Unesco, il restauro delle facciate e la pavimentazione della Galleria Principe, la messa in sicurezza della collina dello Scudillo, la riqualificazione al progetto Vergini-Sanità, l'ok all'incubatore di imprese denominato community hub, il restauro dell'ex convento Cappucinelle e il rifacimento di alcune strade della seconda Municipalità. Ma a tenere banco nelle ultime settimane è stata la variazione di bilancio contenuta in delibera che riguarda alcuni lavori del progetto Unesco; i 5,6 milioni di euro dirottati sul progetto della passeggiata del Molo San Vincenzo a discapito di una spesa già prevista relativa all'estensione della linea filoviaria 204 (dall'amministrazione assicurano in sostituzione l'acquisto di 180 bus elettrici grazie al Pnrr); infine i 3,1 milioni di euro stanziati per il restyling del Garittone, vecchio deposito Anm che si sarebbe dovuto trasformare in area parcheggio per bus turistici diretti a Capodimonte. L'amministrazione ha deciso di destinare i fondi del Garittone al rifacimento di alcune strade intorno al Real Bosco e al miglioramento dell'illuminazione dei giardini della Principessa Jolanda.

Il braccio di ferro è durato più di un mese, ma alla fine la mediazione del sindaco Gaetano Manfredi ha convinto la maggioranza. Non tutta in verità. Ieri infatti è mancato per la seconda volta di fila all'appello il consigliere deluchiano Nino Simeone, che da presidente della commissione Infrastrutture è stato tra i promotori delle iniziative a supporto del progetto del Garittone e della linea filoviaria. La sua assenza si è fatta notare. Anche nel Pd e nel M5S qualcuno ha storto il naso, ma alla fine la maggioranza ha partorito una mozione che ha messo tutti d'accordo (al netto dell'astensione di Forza Italia e del consigliere Longobardi). L'atto «impegna l'amministrazione a prevedere la riqualificazione del Garittone nell'ambito del bilancio di esercizio 2023-24». Bisognerà in sostanza trovare nuovi fondi per ri-finanziare l'opera. Approvato poi all'unanimità l'ordine del giorno proposto da Alessandra Clemente, che impegna sindaco e giunta a valorizzare la Galleria Principe di Napoli, in sinergia con gli enti pubblici. All'unanimità il semaforo verde all'approvazione della variante urbanistica al Prg per l'ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli nella località Piscinola. Successivamente il Consiglio ha eletto Costantino Sessa, con 25 voti a favore e 3 schede bianche, confermandolo presidente dell'organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Napoli per il triennio 2022-2025. Gli altri due membri del collegio dei Revisori dei Conti saranno estratti dalla prefettura di Napoli. La seduta è terminata con l'approvazione di un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi consiliari che impegna l'amministrazione a mettere in campo azioni a sostegno della vertenza dei disoccupati di lunga durata. Dura la protesta messa in atto ieri sotto il palazzo di via Verdi.

Qualche mal di pancia c'è, inutile negarlo. Tra Consiglio e giunta si registra più di una frizione. Nell'ultima riunione di maggioranza, che si è tenuta mercoledì, sono finiti sul banco degli imputati diversi assessori: «La giunta non sta funzionando, non risponde. È autoreferenziale. Serve un cambio di passo» il coro unanime. Sarà compito del primo cittadino tentare una pacificazione, che potrebbe anche portare, nel post elezioni, a qualche cambio in corsa. È un segnale il fatto che ieri sia stato il secondo Consiglio comunale nel quale si è resa necessaria la presenza dell'opposizione per aprire la seduta. Anche al momento della votazione della delibera sul Cis il numero legale è stato mantenuto dalla minoranza.