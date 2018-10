Consiglio, maggioranza in bilico: flop e veleni, rinviato il rimpasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Ottobre 2018, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2018 11:33

Come ampiamente previsto, salta il Consiglio comunale: la maggioranza del sindaco Luigi de Magistris a oggi non c’è più. Fortissime le tensioni sul rimpasto che l’ex pm ha rinviato a venerdì, l’ennesimo pit stop prima di tirare le somme e decidere. E dall’Aula di via Verdi esondano veleni che colpiscono una figura di spicco del cerchio magico del sindaco, il capo di gabinetto e direttore generale Attilio Auricchio. Il quale ha telefonato ad esponenti delle opposizioni dicendo loro di non presentarsi perché il Consiglio non si sarebbe tenuto. Per la cronaca si doveva discutere dei trasporti a Napoli e della crisi in cui versano. La scintilla che ha fatto implodere la maggioranza già dimezzata, perché non si sono presentati tra gli altri i Verdi usciti dalla Giunta e gli «Sfastiriati» che invece volevano entrarci. Fino a quel momento la seduta si è potuta aprire grazie alla presenza delle opposizioni. Scintilla che ha acceso Nino Simeone, arancione di Agorà e presidente della commissione Trasporti, già insoddisfatto della relazione di Mario Calabrese, assessore ai Trasporti, che alla fine ha abbandonato il Consiglio. Da rilevare che in quel momento anche il sindaco era assente.