Venerdì 13 Luglio 2018, 20:23 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 20:23

Al Csm slitta ancora dal 16 al 24 luglio quella che dovrebbe essere l'ultima udienza del processo disciplinare a carico dei pm napoletani dell'inchiesta Consip, Henry John Woodcock e Celestina Carrano, prima della sentenza; sentenza che a questo punto non è detto che arrivi prima dell'interruzione dei lavori per la pausa estiva. L'udienza del 24 sarà dedicata alle testimonianze dei pm di Roma Paolo Ielo e Mario Palazzi, a cui l'inchiesta sulla centrale di acquisto della pubblica amministrazione è stata trasferita per competenza. E alle dichiarazioni spontanee di Woodcock e Carrano.