«Io non ho taroccato nessuna informativa su Tiziano Renzi ma in questa vicenda restano ancora tante domande: mi riferisco alla chiamata che il 7 dicembre 2016, (48 ore dopo l'avvio dell'intercettazione) Roberto Bargilli, autista del camper di Matteo Renzi, fece all'imprenditore Carlo Russo invitandolo per conto di Tiziano Renzi a non chiamare più

il babbo

. Chi ha avvertito Renzi senior che aveva il telefono sotto controllo?. Lo ha detto ex Gianpaolo Scafarto al termine dell'interrogatorio di garanzia al gip di Roma.



«A conoscere quella informazione eravamo in tre: il sottoscritto, il pm Henry John Woodcock e un maresciallo e io posso dire di non avere rivelato alcun segreto. Noi non ne parlammo con nessuno: chi ha dato quella informazione? Io aspetto una risposta», ha aggiunto Scafarto al termine dell'interrogatorio di garanzia davanti gip di Roma, dopo il provvedimento di interdittiva che lo sospende dal servizio per 12 mesi. Un provvedimento legato alla vicenda Consip in cui Scafarto è indagato per depistaggio, falso e rivelazione del segreto d'ufficio.

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 16:22 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 18:01

