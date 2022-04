Consultorio di Bagnoli ancora chiuso, scatta la protesta in direzione Asl

Consultorio chiuso, scatta la protesta. «Oggi ci siamo recati agli uffici della direzione Asl Napoli 1 con lo scopo di farci ricevere dal direttore Ciro Verdoliva. Dopo l'iniziativa dell'8 marzo proseguiamo nel processo per la necessità della riapertura del consultorio-Asl di Via Enea a Bagnoli, stiamo ancora aspettando gli incartamenti necessari e una presa di posizione da parte della direzione generale dell'Asl, della Regione e di tutte le istituzioni competenti». Lo affermano i rappresentanti del laboratorio politico Iskra, che chiedono la riapertura del punto di medicina Asl nel quartiere napoletano di Bagnoli.

«Non ci bastano - spiegano in una nota - voci di corridoio su eventuali lavori già in cantiere sulla realizzazione di ciò che è necessario. Ci giunge voce che la riapertura sarebbe garantita dal Pnrr. Nuove risposte a vecchie domande, ma agli abitanti non basta questo per sopperire all'assenza di servizi sanitari. Chiediamo che lo stanziamento dei fondi possa essere monitorato dal basso, chiediamo un tavolo permanente interistituzionale con la direzione dell'Asl che garantisca il controllo popolare durante il corso dei lavori, la futura fruibilità dei servizi sanitari, la loro gratuità e una soluzione temporanea che possa sopperire alla mancanza del consultorio-asl fino alla riapertura definitiva».

In merito, Verdoliva spiega: «Abbiamo inserito il centro Asl di Bagnoli nel programma del Pnrr per ristrutturarlo, riceveremo presto una delegazione dei cittadini per spiegarlo». Il palazzo di tre piani di via Enea 20 è chiuso oramai da quattro anni per problemi di tenuta e per la presenza di amianto. «Conosciamo - spiega Verdoliva - il bisogno di medicina territoriale di Napolli e del quartiere di Bagnoli e infatti abbiamo inserito la sede Asl del quartiere nel Pnrr per ristrutturarlo. Non ci sottriamo né al confronto né all'informazione ai cittadini ma ricordo che bisogna restare nei limiti istituzionali, pertanto aspetto una richiesta formale di incontri da parte di una piccola delegazione, senza folla per protesta, per parlare del lavoro che stiamo facendo».