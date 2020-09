Un Covid center mai aperto, contagi che crescono in tutta l'area flegrea e il reparto di ortopedia pronto a essere trasferito per fare posto ai casi sospetti. Al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli sono partiti gli interventi per ampliare i posti letto Covid in vista di una nuova fase acuta prevista per le prossime settimane. Saranno dieci, in tutto, i posti destinati ai casi sospetti nell'attesa che veda finalmente la luce il nuovo Covid center inaugurato in primavera e mai aperto prima per la mancanza di medici e infermieri, poi per la riduzione dei casi. La struttura è stata realizzata al secondo piano di un edificio attiguo al corpo centrale dell'ospedale ed è dotato di 11 posti letto, che in casi di emergenza possono essere raddoppiati, a cui se ne aggiungono quattro di terapia sub-intensiva.

Ieri la direttrice dell'ospedale Concetta Sarnataro ha disposto il nuovo piano operativo per l'ampliamento dei posti per pazienti sospetti che prevede l'utilizzo dell'intero reparto di ortopedia al quarto piano dell'edificio, il quale avrà una duplice funzione a seconda dei casi: ospitare in una prima fase le persone in attesa di tampone e, nell'eventualità, i casi sospetti in attesa di ricovero. «Nell'impossibilità di utilizzare le 6 postazioni Obi (osservazione breve intensiva), in quanto ricomprese nell'area di Pronto Soccorso ordinario, atteso il mantenimento dei volumi di attività di emergenza urgenza e delle attività programmate ospedaliere, si rende indispensabile acquisire ulteriori posti letto, che in una prima fase di attività possano drenare, al pari delle stanze filtro di reparto, i ricoveri di pronto soccorso e, se necessario, essere trasformati in posti letto per casi sospetti» si legge in una nota interna. In totale i posti letto disponibili nel reparto di ortopedia sono quindici e potranno essere utilizzati, in una prima fase, per ospitare i pazienti in attesa di tampone, in aggiunta alle stanze filtro presenti in ogni reparto. In presenza di casi sospetti, invece, la capacità del reparto scenderà a dieci posti letto. Per la nuova area Covid è stato previsto, qualora l'emergenza lo richiedesse, anche un incremento di 12 unità tra personale infermieristico e ausiliario. La scelta è ricaduta su ortopedia in quanto «è un reparto operativo già dotato di tutti gli allestimenti strumentali e tecnologici per garantire assistenza ai casi sospetti». Il reparto di ortopedia verrà accorpato con quello di otorinolaringoiatra e spostato nell'area oggi occupata dal reparto di pediatria, che a sua volta sarà dirottato nell'area lasciata vacante proprio da otorinolaringoiatra.



Qualche perplessità sulle nuove misure serpeggia tra medici e infermieri del Santa Maria delle Grazie a causa della promiscuità dei reparti e per gli spostamenti a cui saranno soggetti i potenziali contagiati. Ad oggi sono 950 le persone risultate positive al Covid-19 nei 32 Comuni dell'Asl Napoli 2 Nord a partire dal 12 agosto. I ricoverati presso strutture ospedaliere sono già 45: ad agosto non ve ne era nessuno. Un incremento dei contagi che a Pozzuoli ha fatto registrare 13 casi in tre giorni e che nell'ultimo bollettino conta cento casi attuali, di cui tre ricoverati in ospedale con sintomi, a fronte di 95 guarigioni dall'inizio dell'emergenza.

