Napoli, continua la protesta dei lavoratori della scuola: «Non ci fermeremo»

Tornano in strada i lavoratori ex Lsu addetti al servizio di pulizia scolastica. Dopo il caos di ieri che ha causato disagi e rallentamenti in tutto il centro storico, la protesta si sposta lungo il corso Umberto e la sede della prefettura in piazza del Plebiscito.Gli stipendi in arretrato da sei mesi e la difficile interlocuzione con il ministero, ha acceso la rabbia e l’insoddisfazione dei lavoratori.«Non arretreremo di un passo - dichiarano in strada - perché siamo in grande difficoltà. Abbiamo paura per il nostro futuro e quello delle nostre famiglie. Abbiamo spese e mutui da pagare. Oggi ci aspettiamo risposte concrete e risolutive. Non possiamo continuare a lavorare gratis».