«È un momento delicato delle indagini. Siamo riusciti ad individuare il Nano con il supporto delle indagini ma per il resto procediamo con cautela». Così il Questore di Napoli Antonio De Iesu sul caso di Arturo, il ragazzo accoltellato a via Foria una settimana prima di Natale. Dopo che la giovane vittima ha riconosciuto due giorni fa uno dei suoi aggressori, il Nano, procedono le indagini per ricostruire la vicenda. «Abbiamo delle indicazioni, degli elementi. Il nostro è un sistema garantista» ha detto il questore in riferimento a un eventuale quarto indagato. «Non abbiamo altre testimonianze - ha continuato De Iesu - nè immagini ne altre comunicazioni. Stiamo lavorando molto intensamente».