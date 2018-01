Napoli, furti continui nell'edicola della metro: «Così sono costretto a chiudere»

Giovedì 25 Gennaio 2018, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 25-01-2018 11:04

Un furto al giorno e quasi mille euro persi nell’arco di quarantotto ore. Questa l’assurda statistica degli ultimi due giorni di follia all’interno della metro di Bagnoli. A farne le spese, Gianni il titolare dell’edicola proprio all’ingresso della stazione che da tempo denuncia il degrado e l’abbandono in cui lavora. Una attività, la sua, che proprio a fronte di queste difficoltà si vede costretto a chiudere.«Sono entrati attraverso la finestra che si affaccia sulla stazione» dichiara, «nel corso della notte. Hanno svaligiato la mia edicola e si sono impossessati di dolci, giornali e figurine per un valore complessivo di mille euro. Tutto questo è avvenuto anche una seconda volta a quasi ventiquattro ore di distanza e ormai non ho più la forza di andare avanti». Un lavoro, quello di Gianni, che va avanti da quindici anni ma che ormai non frutta più come un tempo. «Le difficoltà sono tante» conclude, «ma la cosa peggiore è che mi sento lasciato solo in questa battaglia per la sopravvivenza. La fine di questa settimana sarà anche la fine di una storia iniziata nel lontano 2003 e che mi ha dato tanto. Le cose però nel corso degli anni sono cambiate, arrivando ad un grado di insostenibilità senza precedenti che non mi consente di fare fronte anche al degrado con cui sono costretto a confrontarmi ogni giorno».