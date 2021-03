Napoli, furti e raid ai negozianti di piazza Nicola Amore: «Insieme al Covid finiamo ko»

Saracinesche divelte, furti e spari alle vetrine. In piazza Nicola Amore ormai è questa la quotidianità che vivono i commercianti. Una serie di rapine ed atti vandalici messi a segno soprattutto in questo periodo, ai danni delle attività presenti in una delle piazze più centrali della città. Uno slargo “prigioniero” dei lavori della metro che da anni rende difficile il lavoro delle botteghe e dei negozi storici del quartiere. Ma non è tutto. A queste difficoltà logistiche e strutturali, si sovrappongono quelle della pandemia che dallo scorso marzo, ha messo definitivamente in ginocchio l'economia.

Un duro colpo che ha provocato la chiusura di molti negozi e reso difficile la vita di quelli ancora aperti ed impegnati a contrastare una crescente ondata di criminalità. «Ci hanno sparato nel vetro – afferma Rolf proprietario di un bar in piazza – e abbiamo subito due rapine in pieno giorno. Tutto questo in un momento in cui l'economia non gira ed i soldi servono per le spese essenziali del mantenimento del locale. Purtroppo la situazione è questa da troppo tempo e non riusciamo ad attirare l'attenzione sulla piazza. Un punto storico della città e del quartiere a due passi da via Duomo e ai margini del corso Umberto. Meta di cittadini e turisti che ormai non vediamo più da un anno a questa parte e che erano il vero motore dell'economia. Ora siamo stati costretti a rivolgerci alla vigilanza privata per difendere quel poco che ci è rimasto, ma non basta. Non è sufficiente perchè gli atti vandalici e le rapine continuano sotto gli occhi di tutti e nessuno riesce ad intervenire».

L'ultimo episodio infatti è di pochi giorni fa. Un colpo messo a segno ai danni di una tabaccheria a cui è stata divelta parte della saracinesca. «Sta accadendo sempre più spesso – racconta Ciro titolare della tabaccheria – e non ce la facciamo più. Sono situazioni che si ripetono con frequenza e la cosa più brutta e che le dobbiamo contrastare da soli. Non ci sono controlli e non c'è nessuno a cui possiamo rivolgerci. Non vediamo forze dell'ordine in giro se non quando siamo costretti a chiamarle. Questa situazione sta portando alla chiusura di sempre più attività. Negozi storici che sono sempre stati in piazza e che ora non sanno più come fare fronte a questo incubo. Quello che chiediamo è di starci accanto e di mettere in campo tutti i controlli possibili per garantirci tranquillità e sicurezza».

