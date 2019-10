I carabinieri della stazione di Marigliano avevano notato un paniere che veniva calato dall’abitazione di un 60enne del luogo, Giovanni Esposito, ed hanno approfondito gli accertamenti. hanno scoperto che in casa teneva sigarette di contrabbando: in una stanza ne aveva nascosti 820, privi del sigillo dei Monopoli di stato, del peso complessivo oltre 16 chili. esposito è stato tratto in arresto per detenzione illegale di tabacchi lavorati esteri e tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 13:28

