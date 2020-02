Contrabbando, maxisequestro di sigarette nel negozio di alimentari a Napoli: quattro arresti

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno intimato in via Nolana l'alt a due scooter che procedevano a forte velocità. I conducenti, alla vista della pattuglia, hanno accelerato la marcia e si sono dati alla fuga fino a quando, dopo un inseguimento, sono stati bloccati in via Salaiolo all’Orto del Conte dove i tre occupanti dei motocicli hanno tentato di entrare in un negozio di alimentari.

Dopo averli bloccati, gli agenti hanno rinvenuto loro indosso delle consistenti somme di denaro e due fogli riportanti diverse sigle di marchi di sigarette; inoltre, avendo notato che le due donne presenti nell’esercizio commerciale stavano tentando di occultare alcuni borsoni, gli operanti hanno esteso il controllo al locale dove hanno rinvenuto, in una cassettiera sotto il bancone, oltre diecimila euro e diversi pacchi di sigarette di contrabbando.

Ancora, nel locale sottostante il negozio, hanno sorpreso altri due uomini ed hanno trovato numerose scatole contenenti tabacchi lavorati esteri, 12 cellulari e documenti contraffatti. Altre stecche di TLE erano in un piccolo locale posto sul margine opposto della strada e in uso ad una delle persone controllate. Le perquisizioni personali, effettuate nei confronti delle persone fermate, hanno consentito di sequestrare la somma di 42838 euro. Complessivamente sono state recuperate 1184 stecche di tabacchi lavorati per un peso complessivo di 239 kg.

Patrizia Federico, 58enne, Gennaro De Masi, 36enne, Salvatore De Masi, 34enne, napoletani con precedenti di polizia, e C.D.M., 28enne napoletana, sono stati arrestati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri; Salvatore De Masi è stato arrestato anche per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Le tre persone a bordo dei ciclomotori, G.D.M., e S.A., napoletani di 52 e 26 anni con precedenti di polizia, e S.V., 28enne napoletano, sono stati denunciati per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.



