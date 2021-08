Contrabbando di sigarette a Napoli, 569 stecche nell'androne del palazzo

Ieri pomeriggio gli agenti dell'ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato due persone davanti a un palazzo in via Pietro Antonio Lettieri, a Napoli, dileguarsi alla vista della volante. Insospettiti, i poliziotti sono quindi entrati nel palazzo trovando, nell'androne, numerosi scatoloni contenenti 569 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di circa 114 chili che sono stati sequestrati.