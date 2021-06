Contrabbando di sigarette a Secondigliano, arrestato 52enne

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Secondigliano hanno notato in vicoletto Padre Errico Gaetano un uomo che, alla loro vista, ha tentato di disfarsi di una grossa busta.

I poliziotti lo hanno fermato trovandolo in possesso di 20 stecche di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato per un peso di 2 kg; inoltre, presso la sua abitazione in via del Cassano hanno sequestrato altri 323 pacchetti di tabacchi lavorati esteri per un peso di 8,46 kg.

Giovanni Cardillo, 52enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.