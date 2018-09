Lunedì 17 Settembre 2018, 15:56

SAN GIUSEPPE VESUVIANO – Un commercio fiorente di sigarette “fuorilegge” gestito da un 60enne del Vesuviano. I finanzieri della compagnia di Ottaviano hanno scoperto, dopo diversi giorni di appostamenti, che in un appartamento a San Giuseppe Vesuviano era attiva la vendita di sigarette di contrabbando. Constatato il via vai di clienti in diverse ore del giorno, i militari delle fiamme gialle hanno effettuato i controlli all’interno dell’appartamento e hanno sequestrato 25 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri privi del contrassegno di Stato. Dopo le formalità di rito il 60enne è stato arrestato per contrabbando.