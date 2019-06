Giovedì 6 Giugno 2019, 11:45

I finanzieri di Nola e di Frattamaggiore, dopo alcune indagini, hanno arrestato in flagranza di reato 4 contrabbandieri, sequestrando complessivamente oltre 6 quintali di sigarette.In particolare, le fiamme gialle nolane a Pollena Trocchia hanno individuato un’autovettura sospetta che si dirigeva verso una zona periferica per entrare in di un box auto interrato. Le operazioni di controllo effettuate sul mezzo ed all’interno del locale consentivano di sequestrare complessivamente 160 kg di sigarette prive del contrassegno di Stato, pronte per essere smistate per la vendita al minuto, da parte di 2 responsabili che sono stati arrestati.Nell’altro intervento, i finanzieri di Frattamaggiore individuavano un pregiudicato proprio per contrabbando di sigarette che, a bordo di un veicolo, si dirigeva verso Giugliano, parcheggiando sempre in un box di un’altra persona, gravata da numerosi precedenti penali. L’immediato intervento consentiva di rinvenire 450 kg di sigarette di contrabbando. Anche in questo caso i 2 responsabili sono stati arrestati.