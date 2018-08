Il ritorno del contrabbando: sequestri e denunce ad Afragola

Domenica 26 Agosto 2018, 13:26

I carabinieri della stazione di Afragola hanno denunciato due uomini per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.Si tratta di due pregiudicati: un 26enne di via Salicelle e di un 48enne di via Rosario.Entrambi, ma in distinte circostanze, sono stati sorpresi mentre esponevano in vendita sulla pubblica via pacchetti di sigarette di marche esteri e senza il bollino del Monopolio di Stato per un totale di 1,64 Kg. Comminate anche sanzioni amministrative per 3.509,2 euro.