Contrasto al crimine nell'area dei Balcani, a Napoli i big delle polizie di tutta Europa

Rafforzare la cooperazione tra le forze di polizia per contrastare i crimini e le illegalità nell'area dei Balcani e delle frontiere nazionali. Questi gli obiettivi al centro del convegno Countering serious crime in the Western Balkans – Progetto IPA II che questa mattina, ha messo a confronto ministri dell'interno e capi della polizia nella sala del teatrino di corte del palazzo Reale di Napoli.

Un momento di riflessione sulle attività svolte per aumentare il livello di sicurezza nei Balcani Occidentali e nell’Unione europea, grazie al contrasto al crimine organizzato e al terrorismo.



«Il nostro paese è leader in questo tipo di progetti – afferma il capo della polizia– perché siamo forti delle criticità superate in passato. Continuiamo ad avere problemi legati alle mafie storiche ed etniche che richiedono strategie e metodi che mettiamo volentieri al servizio degli altri paesi nostri amici».

Territori ai margini dei nostri confini nazionali che saranno ancora oggetto dell'impegno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con la terza ed ultima fase del progetto IPA2019.

«È importante che venga scelta Napoli per questo tipo di summit - conclude il sindaco Luigi de Magistris - per affrontare temi di cooperazione investigativa e contrasto al crimine. La nostra città viene scelta perché ha un ruolo geopolitico fondamentale e perché ha reti di collegamento importanti anche con questo tipo di nazioni che oggi sono al centro del dibattito».

© RIPRODUZIONE RISERVATA