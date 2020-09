Contratto Sanità privata, manifestazione Cisl fp presso sede Aiop di Napoli

Mercoledì mattina 16 settembre la Cisl Funzione Pubblica della Campania terrà una manifestazione a Napoli sotto la sede dell’Aiop in via Riviera di Chiaia 105 in concomitanza con lo sciopero nazionale proclamato contro il mancato rinnovo contrattuale della sanità privata atteso da ben 14 anni.



Lo scontro tra Cgil, Cisl e Uil e AIOP-ARIS, ormai totale visto che dopo 3 anni di trattative e una pre-intesa tra le parti raggiunta il 10 giugno e mai tradotta in accordo definitivo (tranne che presso le cliniche napoletane Villa dei Fiori di Mugnano e Clinica Internazionale, che dal primo luglio hanno applicato ai dipendenti il rinnovo), è diventato ancora più acuto in Campania a seguito di alcune indiscrezioni, secondo le quali l’associazione Aiop avrebbe diffuso una nota - che evidentemente doveva rimanere interna – nella quale sarebbe stato chiesto ai propri associati di diffidare l’Aiop nazionale a non sottoscrivere il contratto.



“Sapevamo - spiega il segretario generale regionale della Funzione Pubblica della Cis Lorenzo Medici - che Aiop ed Aris Campania erano contro la firma del contratto, ma non potevamo immaginare che l’Aiop arrivasse a pugnalare alle spalle i propri collaboratori. Siamo purtroppo di fronte, se confermato, ad un atto vigliacco e vergognoso. Ed è anche per questo che non ci fermeremo. Subito dopo lo sciopero di mercoledì 16 metteremo in campo, ad oltranza, altre iniziative di protesta fino a quando non ci saranno le dovute firme per il contratto”.



Medici mette sul chi va là anche la Regione.“Vogliamo anche avvisare la Giunta - dice - affinché non si permetta di fare trattative segrete senza il sindacato sul varo della delibera con la quale dovrà accollarsi il 50% degli oneri contrattuali, cosi come deciso in sede di Conferenza Stato- Regioni e Province autonome”.



