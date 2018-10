Contratto tra i genitori e la ditta: così a Bacoli riparte la refezione scolastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 09:21 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 09:22

Al via la mensa scolastica: il servizio di refezione parte lunedì 29 nell'istituto comprensivo Paolo di Tarso, che comprende i plessi Marconi, Baia, Miseno, Guardascione e Stufe di Nerone. A tal fine, i genitori hanno sottoscritto una convenzione con la ditta Idealfood al costo di 3 euro per ogni pasto a carico delle stesse famiglie. Ma sono previste delle agevolazioni per il secondo e il terzo figlio. L'obiettivo è garantire agli alunni della scuola dell'Infanzia e della Primaria sia il tempo pieno che le 40 ore settimanali, in attesa di diverse disposizioni del Comune. Di fatto, considerando la condizione di dissesto economico-finanziario dichiarato lo scorso giugno, l'ente pubblico potrà garantire la refezione scolastica soltanto a partire dai mesi di gennaio-febbraio 2019 e con un costo in gran parte a carico delle famiglie.