Sabato 23 Marzo 2019, 11:40

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato Alessandro Cervasio, 51 anni, napoletano, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.L’uomo, già noto alla Polizia, è stato scoperto, dopo una serie di appostamenti, presso la propria abitazione, da cui controllava lo spaccio nel quartiere.I poliziotti hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione, ben nascosti, circa 800 grammi di hashish e due involucri di sostanza bianca, risultata essere cocaina, per un peso complessivo di 0,8 grammi, oltre alla somma di 145 euro in banconote di vario taglio, nascoste in normale pacchetto di sigarette.L’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Poggioreale.