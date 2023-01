Napoli, molesta una ragazzina al corso Umberto: arrestato 33enne per violenza sessuale

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di un’aggressione ai danni di una minore da parte di un uomo che si era poi allontanato in direzione di piazza Nicola Amore.

I poliziotti, percorrendo la medesima via, hanno notato una persona corrispondente alle fattezze dell’aggressore e lo hanno fermato con il supporto di una volante del ommissariato Vicaria-Mercato; in quel momento, una pattuglia dell’ufficio prevenzione generale ha individuato in piazza Garibaldi la minore la quale ha raccontato che, mentre stava passeggiando in corso Umberto, l’uomo le aveva fatto dei complimenti per poi toccarla nelle parti intime fino a quando era riuscita ad allontanarlo grazie all’aiuto della madre.

M.M., 33enne del Bangladesh irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per violenza sessuale.