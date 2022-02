Controlli a Napoli, multata un'agenzia di scommesse al Rione della Bussola per violazioni norme anti-Covid

Gli agenti del commissariato Secondigliano, con il supporto degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Rione della Bussola.

Nel corso dell’attività sono state identificate 119 persone, di cui 31 con precedenti di polizia, e controllati 77 veicoli.

Ancora, in via Nuova Detta Casoria i poliziotti hanno controllato un’agenzia di scommesse elevando sanzioni per un totale di 5.400 euro poiché il titolare, in violazione della normativa anti Covid-19, non aveva esposto il cartello indicante il numero massimo di persone che potevano accedere al locale e perché sorpreso a vendere alimenti e bevande sprovvisto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività) comunale per l’attività di esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.