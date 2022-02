Controlli a Napoli, vendevano scarpe e borse contraffatte nella Maddalena: 5 le persone denunciate

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e della polizia locale unità San Lorenzo, con il supporto dei nibbio dell’ufficio prevenzione generale, degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania e del reparto mobile, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona della Maddalena.

Nel corso dell’attività, in via Calasanzio, via Pietro Colletta e piazza Mancini hanno denunciato 4 uomini per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi poiché sorpresi a vendere in strada numerose paia di scarpe, borse e accessori vari contraffatti di note griffe che sono stati sequestrati insieme con i banchetti utilizzati per la vendita; inoltre, ad uno di essi, un 34enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato e il decreto di espulsione emesso dal prefetto.

Ancora, in via della Maddalena i poliziotti hanno denunciato un 32enne della Tanzania per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e gli hanno notificato un ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato e il decreto di espulsione emesso dal prefetto.

Infine, gli operatori hanno rimosso 9 veicoli per sosta vietata e contestato 3 violazioni del codice della strada per mancanza di copertura assicurativa.