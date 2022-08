Controlli a Pianura in strada e nei negozi: 200 identificati

Servizio straordinario di controllo a Pianura, in particolare in via Provinciale Montagna Spaccata, in via Pallucci, in via Padula, in via Vicinale dei Monti, in via Torricelli, in via Picasso e in via Provinciale Napoli.

Nel corso dell’attività sono state identificate 200 persone, di cui 82 con precedenti di polizia, controllati 128 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e 6 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 20 violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di circolazione e guida senza patente; sono state, altresì, ritirate cinque carte di circolazione.

Controllati anche due esercizi commerciali e due persone sottoposte alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.