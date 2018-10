Mercoledì 24 Ottobre 2018, 14:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Voleva controllare chi bussasse alla porta, in particolare se fossero state le forze dell'ordine. Una pregiudicata 48enne aveva installato fuori dalla propria abitazione, nel quartiere Pianura, un impianto di videosorveglianza abusivo; i carabinieri hanno sequestrato un monitor installato all'interno e una telecamera messa all'ingresso, denunciando la donna per installazione non autorizzata di impianti di videoripresa. Nei pressi dell'abitazione della 48enne, inoltre, in un'intercapedine ricavata in un muretto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 6 grammi di cocaina divisi in dosi. Durante i controlli un giovane in procinto di essere controllato è riuscito a darsi alla fuga disfacendosi di un involucro risultato contenere 16 dosi di marijuana.