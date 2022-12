Controlli al Centro Direzionale e in zone movida, preso pusher

Controlli al Centro Direzionale di Napoli. Nel corso dell’attività sono state identificate 175 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, controllati 107 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 258 violazioni del codice della strada per inottemperanza alla regolamentazione dei centri abitati, divieto di fermata e di sosta dei veicoli, guida senza patente, mancata esibizione dei documenti di circolazione e mancata copertura assicurativa.

Nelle aree della movida, in particolare nel centro storico, le forze dell'ordine hanno identificato altre 17 persone. In via Arenaccia, all’altezza di piazza Ottocalli, i poliziotti hanno notato invece uno scooter allontanarsi rapidamente dopo uno scambio di denaro. Inutile il tentativo del centauro di darsi alla fuga: 28enne napoletano arrestato per spaccio, sequestrate 5 stecche di hashish del peso di circa 11,2 grammi e 165 euro e, nella sua abitazione, altre 36 stecche della stessa sostanza del peso di circa 142 grammi, più 7 involucri contenenti circa 6,2 grammi di cocaina e 215 euro.

Altri controlli a Torre Annunziata: identificate 176 persone, di cui 54 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestata una violazione del codice della strada per guida con patente sospesa. Controllate 15 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.