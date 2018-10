Controlli alle agenzie di scommesse nel Napoletano: 5 denunciati e multe

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Torre del Greco hanno effettuato una serie di controlli amministrativi ad agenzie di scommesse al fine di contrastare il fenomeno della ludopatia in particolar modo dei giovani. Nel corso di tale attività sono stati denunciati in stato di libertà 5 esercenti per diverse violazioni alle prescrizione previste dall’Autorità di Pubblica Sicurezza: apparecchi elettronici da intrattenimento in numero superiore a quelli autorizzati; distribuzione spazi interni e la loro destinazione senza preventiva autorizzazione; sistemi di prevenzione passivi non funzionanti. Uno di loro è stato sanzionato anche dell’importo di 1000

perché teneva installato un apparecchio di intrattenimento sprovvisto di targhetta identificativa. Altre 3 esercenti sono stati segnalati all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato per irregolarità amministrative. Infine sono state identificate n. 83 persone.

Venerdì 19 Ottobre 2018, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 20:34

