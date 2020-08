Controlli anti-Covid a Capri, multati un ristorante e un albergo

Controlli sulla sicurezza alimentare a Capri, svolti dal comando provinciale dei carabinieri di Napoli con l'ausilio dei militari del Nas di Napoli, del personale dell'Asl Napoli 1 e dei carabinieri delle stazioni di Capri e Anacapri. Nell'ambito dell'operazione che ha interessato ristoranti, bar, alberghi e negozi di alimentari i militari hanno elevato sanzioni e sequestrato generi alimentari. Diversi esercizi pubblici sono stati sanzionati per non aver osservato il distanziamento obbligatorio e per non aver adempiuto ad altre normative sanitarie.



Sequestrati in un mini-market cento chili di generi alimentari, pasta fresca, prodotti ittici, verdure, preparati, carne, pane, prodotti per friggitoria, non tracciati e per i quali non erano state predisposte le procedure relative al trattamento termico e quelle indicate dalla certificazione Haccp. Infine quattro bar sono stati diffidati ad attenersi alle norme imposte dalle nuove regole sanitarie. Un esercizio è stato diffidato a sistemare la disposizione dei tavoli secondo le normative e dopo l'adeguamento avrebbe potuto effettuare la riapertura, sempre per il rispetto delle regole Haccp sono stati multati un ristorante ed un albergo