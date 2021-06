Controlli anti-Covid a Chiaia, arrestato 28enne: ha dato generalità false ai carabinieri

I carabinieri della compagnia Napoli Centro – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno arrestato per evasione Emanuele Fabozzi, fermato in via Santa Lucia senza casco a bordo di uno scooter assieme a un amico. L’uomo, oltre che per violazioni del codice della strada, doveva essere sanzionato per aver violato la norma anti-covid del coprifuoco ma ha fornito false generalità e così sono scattati l’arresto e la sanzione di 400 euro.