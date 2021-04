Sette persone sono state sanzionate perché sorprese in un bar rimasto aperto oltre l'orario consentito dalle norme anti covid. È accaduto a Ercolano. I carabinieri della locale tenenza, nel corso del controllo, hanno sorpreso la scorsa notte sette clienti all'interno di un bar in via Panoramica, alcuni intenti a consumare ai tavoli. Anche la titolare è stata sanzionata. L'esercizio resterà chiuso per cinque giorni.