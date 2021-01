Controlli anti-Covid a Forcella, sequestrate sette auto senza assicurazione

Continua l'attività di controllo del territorio dei carabinieri del comando provinciale di Napoli. Massima attenzione nei quartieri di Forcella e Mercato dove i militari della compagnia di Napoli Stella hanno controllato oltre 70 persone e 30 veicoli; sette di questi sono stati sequestrati perché privi della copertura assicurativa. Sedici le contravvenzioni al codice dellla strada notificate, molte delle quali per guida senza casco. Due gli stranieri denunciati perché illegalmente sul territorio nazionale.

Un giovane di Forcella è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale perché durante un posto di controllo non ha rispettato l'alt ed è fuggito. Raggiunto e identificato, il giovane è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Saranno invece segnalati alla prefettura due persone perché trovate in possesso di droga per uso personale: sequestrati 4,7 grammi di hashish.

