Controlli anti-Covid a Materdei: multe per 5.497 euro, sequestrato uno scooter

Con il supporto delle unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e degli equipaggi del reparto prevenzione crimine Campania, gli agenti del commissariato Dante hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Materdei, in via Battistello Caracciolo e in via Pessina.

Nel corso dell’attività sono state identificate 205 persone, di cui 60 con precedenti di polizia, controllate 87 autovetture e 41 motoveicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo; inoltre, sono state contestate due violazioni del codice della strada per guida senza patente poiché mai conseguita e per incauto affidamento di veicolo, elevando sanzioni per un totale di 5.497 euro.

