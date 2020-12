Controlli anti-Covid a Napoli, multe a cinque baretti e un parrucchiere

Gli agenti del commissariato San Ferdinando, dell’ufficio prevenzione generale e della polizia locale hanno effettuato un servizio di controllo del territorio nella zona di Chiaia e dei “baretti”.

Nel corso dell’attività sono state identificate sei persone, di cui due con precedenti di polizia, e controllati due motoveicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo per guida senza patente poiché mai conseguita e un altro sottoposto a sequestro amministrativo per mancata copertura assicurativa e revisione scaduta.

Inoltre, sono stati sanzionati sei esercizi commerciali per inottemperanza alle misure anti Covid-19.

In particolare, un parrucchiere di via Torelli poiché all’interno del locale è stata accertata la presenza di un numero di clienti superiore a quello consentito nonché cinque bar tra piazza dei Martiri e via Bisignano poiché vendevano bevande non confezionate per l’asporto che venivano consumate davanti all’ingresso dei locali, in un caso anche su tavolini d’appoggio determinando l’assembramento degli avventori; al titolare di uno dei bar di via Bisignano è stata anche comminata la chiusura per un giorno.

Infine, quattro persone, tra cui un minore, sono state sanzionate poiché non indossavano i dispositivi di protezione individuale.



