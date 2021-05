Controlli anti-Covid a Napoli, multato baretto per occupazione di suolo pubblico

Gli agenti del commissariato San Ferdinando e della divisione polizia amministrativa e sociale, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza e personale della polizia locale, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati all'applicazione delle norme anti Covid-19, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona dei “baretti” e via Partenope.

Durante l’attività gli operanti hanno identificato 105 persone e controllato 16 esercizi commerciali sanzionandone uno in via Bisignano per occupazione di suolo pubblico.

Infine, in via Chiatamone è stato bloccato e denunciato S.L., 48enne napoletano con precedenti di polizia, poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo e contestualmente gli è stato notificato un ordine di allontanamento.