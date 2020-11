Controlli anti-Covid a Napoli, chiusa sala slot aperta nonostante il coprifuoco

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno effettuato un controllo in via Lazio dove hanno verificato che una sala scommesse era in attività e che, al suo interno, c'erano alcune persone intente a guardare un incontro di calcio in tv.

I poliziotti hanno sanzionato il gestore, un 33enne napoletano, e quattro avventori per inottemperanza alle misure anti Covid-19; inoltre, è stata disposta la chiusura del locale per cinque giorni.

