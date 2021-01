Controlli anti-Covid a Napoli, denunciate 14 persone senza mascherina ai Quartieri spagnoli

Quaranta persone identificate, di cui 14 sanzionate poiché non indossavano la mascherina: è il bilancio dei controlli nella zona dei Quartieri spagnoli effettuati ieri sera dagli agenti del commissariato Montecalvario.

In via Salita Paradiso, all'altezza di vico Rosario a Portamedina, i poliziotti hanno notato un uomo che, con atteggiamento circospetto, stava parlando con un'altra persona: alla loro vista, ha iniziato a inveire contro gli agenti che, avvicinatisi, sono stati aggrediti fino a quando, non senza difficoltà, lo hanno bloccato. Alfredo Russo, 18enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

