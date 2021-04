Controlli anti-Covid a Napoli, interrotta festa abusiva in un b&b ​in via Depretis: multati otto napoletani

Questa notte, a Napoli, la polizia è intervenuta in via Depretis per la segnalazione di una festa all'interno di un bed and breakfast. Giunti sul posto, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza otto napoletani tra i 24 e i 30 anni privi delle mascherine e che stavano consumando cibi e bevande: gli agenti li hanno sanzionati.

Gli agenti del commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della «movida» tra largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, largo Banchi Nuovi e piazzetta Nilo. Nel corso dell'attività sono state identificate 75 persone, di cui cinque sanzionate poiché prive della mascherina