Controlli anti-Covid a Napoli, interrotta partita di calcetto a Chiaiano: multati tutti i giocatori

Gli agenti del commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, e su disposizione della centrale operativa, sono intervenuti in via Giovanni Antonio Campano per una segnalazione di una partita di calcetto in una struttura sportiva. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato e sanzionato il titolare e quattro persone, tra i 20 e i 39 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 disponendo, inoltre, la chiusura immediata della struttura per cinque giorni.

