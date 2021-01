Controlli anti-Covid a Napoli, interrotto party Erasmus abusivo: due spagnoli arrestati e altri due denunciati

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via Arena della Sanità su disposizione della centrale operativa poiché un residente aveva segnalato dei rumori molesti provenienti da un appartamento del condominio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno udito forti rumori e musica provenienti dall’interno di un’abitazione e, una volta entrati, hanno sorpreso numerose persone, tutte di nazionalità spagnola, intente a festeggiare mangiando e bevendo; inoltre, due di essi li hanno minacciati ed aggrediti con calci e pugni fino a quando sono stati bloccati con difficoltà a causa dell’intervento di altri due giovani che hanno intralciato l’operato degli agenti.

J.A.F.S. e J.R.L., 25 e 22 anni, sono stati arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; inoltre, il 22enne è stato sanzionato poiché trovato in possesso di marijuana.

Infine, altri due 24enni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale per aver ostacolato le operazioni di identificazione delle persone presenti, e tutti sono stati sanzionati per inottemperanza alle misure anti-Covid.

